Siiski välitingimustes on väikese grupi kogunemine lubatud ja teoreetiliselt saaks pidada ka pisikest jumalateenistust. «Kuni kümme inimest tohib korraga koos viibida, see on lubatud ja korralduste kohane, aga kuidas organiseerida sellist üritust kümne inimesega ja öelda, et ülejäänud ei tohi tulla – see on juba keeruline. Tõenäoliselt on lihtsam selliseid asju mitte korraldada,» selgitas Viilma.