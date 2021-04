Perearstidel on uus vaktsiinirakendus: ei pea enam laupäeviti aktiivselt kirja ootama ja tellima

Märtsi alguses kutsusid Eesti riik ja mitmed juhtivad tehnoloogiaettevõtjad kokku ühise töörühma, et leida võimalusi, kuidas erasektor saaks koroonakriisi lahendamisse panustada.

Töörühma pakutud ideedest jäi sõelale väljakutse, kuidas jõuaksid vaktsiinid senisest veelgi kiiremini perearstide ja seeläbi inimesteni. Kolme nädalaga loodi vaktsiinitarnete digilahendus, mida kasutavad tänasest nii tervisekassa planeerijad kui ka perearstid.

Rakenduse tegijate sõnul aitab vaktsiinide planeerimisel ja tellimisel säästa iga kuu tuhandeid tunde väärtuslikku tööaega.

Perearstid võtsid kasutusse vabatahtlike loodud vaktsiinide jaotamise rakenduse. FOTO: Erakogu

Loodud süsteem koostab riiki saabuvate vaktsiinitarnete ja Covid-19 riskirühmade lähteandmete alusel automaatse jaotusettepaneku Eesti enam kui 700 perearstile, võttes arvesse riskirühmade suuruseid nende nimistutes. Seejärel täpsustavad ja kinnitavad perearstid tellimused ja tervisemet asub neid täitma. Lisaks annab rakendus perearstidele ülevaatlikku ja selget eelinfot neile saabuvate tarnete kohta.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimehe Le Vallikivi ütles, et kuna vaktsiini ei tule endiselt riiki nii palju, et seda oleks võimalik jagada kõikidele soovijatele, on saabuvate vaktsiinikoguste jaotamine muutunud üha keerulisemaks. «Saame uuest nädalast hakata arvestama perearstide riskirühma suuruseid, mille tulemusena muutub vaktsiini jagamine üha detailirohkemaks. Uus, vabatahtlike poolt loodud lahendus aitab seda keerukust väga palju vähendada,» lisas Vallikivi. Ta lisas lehele, et see on igale perearstile kasutaksime, kuid nad ei ole veel jõudnud seda proovida.

Vallikivi selgitas, et rakendus muudab perearstidel esimese ja teise vaktsiinidoosi tarnete jälgimist lihtsamaks. «Ei pea enam laupäeviti aktiivselt kirja ootama ja tellima, vaid keskkond ise pakub sulle konkreetset dooside arvu,» rääkis Vallikivi.

Ta tõi näiteks, et on neid perearste, kes on vaktsineerimisega jõudnud kaugemale või on nimistud lühemad, siis nemad saavad proportsionaalselt vähem vaktsiine ning teised selle võrra rohkem.

Perearstid näevad ka tarnete saabumise aega ja seda praktiliselt minuti pealt. «Tõesti, rakenduses lubatud aeg ja auto saabumine võivad mõni minut vaid erineda. Võrreldes sellega, kus sa terve päev ootasid ja kogu aeg mõtlesid, et kas auto üldse tuleb või mitte - see on väga suur samm edasi,» selgitas Vallikivi. Lisaks näitab tellimus perearstidele, et millised tellimused on ootel, näiteks, kui on teist doosi vaja tellida.

Töörühma eestvedaja Magnus Hiie sõnul vajab pandeemia tavapärase lähenemise ja põhjaliku planeerimise asemel kiiret ja otsusekindlat tegutsemist. «Tuleme startup-valdkonnast, kus selline lähenemine on pigem igapäevane norm ja meil on hea meel, et saime oma kogemust nüüd ka kõikide Eesti inimeste heaks kasutada,» lisas Hiie.

Tervisekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul on praegusel kriisiajal vabatahtlikest suur abi. «Rõõm on näha kodanikke keerulisel ajal kriisi lahendamisega tegelevatele inimestele appi tulemas, praegu on igast aitajast palju abi,» märkis Laane.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on vaktsineerimise tempo ja tarnekogused oluliselt tõusnud. «Eestis on vähemalt ühe doosiga Covid-19 vastu kaitstud üle 200 000 inimese. Enamik vaktsineeritutest on saanud süsti viimase nelja nädala jooksul, samas kui esimese saja tuhande inimese vaktsineerimiseks kulus 10 nädalat. Tempo on seega mitmekordistunud,» tõdes minister Kiik.

«Peame Covid-19 vastast võitlust pidevalt tõhustama ning vaktsineerimise kiire ja efektiivne korraldamine on siin kõige olulisem. Tunnustan vabatahtlikke ettevõtjaid ja kõiki osapooli tänuväärse panuse eest tervisesüsteemi ja perearstide töö lihtsustamisse.»

Vabatahtlikud jätkavad rakenduse täiendamist ja muutmist veel ka järgmistel nädalatel.