Kaitseminister Laanet kohtus Malis Eesti kaitseväelastega

«On uhke olla eestlane kohtudes meie liitlastega, kes kiidavad ülivõrdes meie kaitseväelasi. Scoutspataljoni ja erioperatsioonide sõduritele on välismissioonidel osalemine väärtuslik väljaõppe osa ning annab Eestile lahingkogemusega sõdurid,» ütles kaitseminister Laanet. «Meie sõdurid Malis täidavad väga olulist rolli suurendades Eesti julgeolekut. Nagu me oleme tublid liitlased prantslastele Malis, nii on prantslased tublid liitlased meile Eestis, olles oma kontingendiga Tapal.»

Koos kaitseminister Laanetiga väisasid Gao sõjaväebaasi ka Prantsusmaa kaitseminister Florence Parly ja Tšehhi Vabariigi kaitseminister Lubomir Metnar.

Eesti, Prantsuse ja Tšehhi kaitseministrid nõustusid, et koostöö Saheli piirkonnas on olnud edukas. «Tunneme üheskoos uhkust, et Eesti panustab raskesse terrorismivastasesse võitlusesse seal, kus on konkreetsed konfliktid, mitte ei oota, et need jõuaksid Euroopasse,» ütles Laanet.

Kaitseväelased ja kaitseminister kohtusid Gao sõjaväebaasis asuvas Camp Kratt-is, mis on rahvusliku toetuselemendi tööala. Kohtumine Eesti eriväelastega toimus sihtüksuse Takuba laagris. Sõdurid tutvustasid külalistele oma relvastust, lahingutehnikat ja erivahendeid ning kõigil oli võimalik esitada kaitseminister Laanetile küsimusi ning ühiselt arutada rahvusvaheliste sõjalise operatsioonide ja kaitseväe arengu üle. Lisaks arutleti tegevväelaste ja veteranide sotsiaalsete garantiide üle, mis käimasoleval veteranide kuul on eriti aktuaalne.

Jalaväerühm BKN08 Estpla ning rahvuslik logistiline toetuselement BKN08 NSE jätkavad teenistust lahingugrupi «Bison» koosseisus käesoleva aasta maikuuni, mil toimub Eesti kontingendi vahetus.

Eesti kontingent paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane on Eesti üksuse ülesanneteks patrullimine Gao linnas ja selle lähiümbruses, baasikaitse ja kiirreageerimine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.