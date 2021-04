Ornitoloogid süüdistavad keskkonnaametit vassimises

Tema sõnul on keskkonnaamet avalikult ja ausalt tunnistanud, et kuigi uuringud hanede kevadise heidutusjahi suurt mõju ei kinnita, võimaldatakse hanejahti seetõttu, et põllumehed seda väga soovivad.

Hane asurkondade arvukus on viimaste teadusandmete järgi stabiliseerunud ja äärmuslike meetmete rakendamiseks puudub vajadus. Haneprobleemi teravnemise algpõhjus on kahjustustundlike põllukultuuride pindala mitmekordne suurenemine viimase kümne aasta jooksul. Taliviljade, talirapsi ja -rüpsi külvipind on suurenenud kolm korda, kaunviljade külvipind neli ja pool korda ning vaid suviviljade kasvupind ei ole oluliselt muutunud.

«Jällegi on on juhtunud see, mis on saanud keskkonnaameti praktikas tavapäraseks. Keskkonnaamet püüab avalikkusele jätta muljet, et pärast uuringuid ja arutelusid on saavutatud põllumeeste ja linnukaitsjate vahel kompromiss,” ütles Tilk BNS-ile. “Paraku tundub kõigil osapooltel olevat kompromissist oma arusaam Ja veel olulisem on küsimus, kas lindude surm saab olla mõne kompromissi osa.»