Tormijooks – keskealised haaravad riskirühmade eest vaktsiinidoose

Sotsiaalmeediasse postitatakse jooksvalt «rindeteateid». «Tondirabas kohapeal olev tuttav andis teada, et vaktsineerida saavad ka inimesed, kes pole registreerinud ja vanusepiir pidi olema vist alates 40. Kõlakad olla igatahes linna peal lahti ja keskealiste massid ründavad,» kirjutas üks mees, kes tundis muret, mis saab eakatest ja riskirühma kuuluvatest inimestest, kes ilmselt sellises möllus pigem kõrvale tõmbuvad.

Tallinnas Sõle spordikeskuses avatud vaktsineerimiskeskuse kohta kirjutati, et seal pääsevad löögile 30+ vanuses vaktsineerimishuvilised.

Möll ei käi ainult Tallinnas. «Sõber vaktsineeris end Loksal ja helistas, et sõitku ma kohe sinna, saab ka registreerimata. Sõitsin, sain. Sain ka teada nagu oleks ma end Aqua keskusesse registreerinud, millest mul endal aimu polnd ega ka mingit teadet. Ilmselt on registreemisega suur kaos ja on oht, et vaktsiinid jäävad üle,» kirjutas üks kiirelt reageerinud vaktsineerimishuviline.

«See on isetegevus!» taunis toimuvat Tervisekassa avalike suhete osakonna juhataja Evelin Trink. «Raviasutused ei ole saanud meie käest mingit uut infot! Vaktsineerida tuleks neid vanusegruppe, keda talgutele vaktsineerima kutsutakse.»

Sama kinnitas Terviseameti avalike suhete juht Imre Kaas. «Oleme andnud selle hulga vaktsiinidoose riskirühmadele ja teatud eagruppidele, raviasutused sellest kõrvale kalduda ei tohiks.»

Evelin Trink kinnitas üle, et täna ja homme saavad üle Eesti ennast vaktsineerida 1956. aastal ja varem sündinud inimesed ning 1961. aastal ja varem sündinud COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesed. Doose on plaanitud enam kui 24 000 vaktsineerimiseks. Vaktsineerimiseks on avatud 15 haiglat ja 7 eratervishoiuasutust, samuti vaktsineerivad perearstid, kuid perearstid kutsuvad oma nimistu patsiente ise vastuvõtule.

«Kuna järgnevatel nädalatel on vaktsiinitarned tagasihoidlikud ning neist suur osa läheb teisteks doosideks neile inimestele, kes said esimesed AstraZeneca vaktsiinisüstid veebruaris, lähinädalatel samasugust laiemat vaktsineerimist korraldada suure tõenäosusega ei saa,» märkis Trink. «Vaktsiinid ei lähe halvaks, terviseasutused ei pea nädalavahetusel kõiki doose ära süstima, nad saavad järgmisel nädalal rahulikult kutsuda eakaid ja riskirühma kuuluvaid inimesi eraldi vaktsineerima.»

Trink rõhutas, et näiteks Tervisekassa töötajad on samuti praegu vaktsineerimata, sest soovivad, et riskirühmad eelisjärjekorras vaktsineeritud saaksid. «Aga jah, süstal on siiski raviasutuse käes,» nentis ta asjaoli, et haigekassa ei saa praegu toimuvat vaktsineerimismöllu ohjata.

Tallinna linnavalitsus andis teada, et täna külastasid tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Betina Beškina ning Terviseameti juht Üllar Lanno vaktsineerimiskeskusi Tondiraba Jäähallis ja Sõle Spordikeskuses. Kella 13.30 seisuga oli tänaseks Sõles Spordikeskuse vaktsineerimiskeskusesse tehtud 895 broneeringut ja Tondiraba Jäähallis 1075.