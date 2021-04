Tallinnas sai laupäeval vaktsiini kätte ligi 2900 inimest

Tallinna kiirabi juhi Raul Adlase sõnul on võrreldes varasemaga haiglaravi vajavate patsientide vanuseline määr muutunud ning kasvanud just 65+ vanuses haiglaravi vajavate inimeste arv. «Seetõttu soovitan kõigil, kel võimalik, kasutada juhust ja lasta end vaktsineerida,» ütles Adlas.

Sõle Spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido Meditsiinikeskus homme kell 10-16, vaktsineerimisvõimalus on kokku 3900 inimesel, kellest praeguseks on vaktsineeritud 2850. Tondiraba Jäähallis on vaktsineerimas Medicum pühapäeval kell 9-13, vaktsineerima oodatakse 3200 inimest, kellest praeguseks on vaktsineeritud 1380 inimest. Mõlemale kliinikule on Haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini.