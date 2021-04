Coop Pank kaotab maksete teenustasu, tuues turule uue tasuta arvelduspaketi

Coop Panga erakliendipanganduse juhi Rasmus Heinla sõnul levib kaasaegses finantsmaailmas järjest enam trend, et maksed on klientidele tasuta, kuid maksta tuleb lisaväärtust pakkuvate teenuste eest. «Coop Panga põhiteenuseks on arveldused ja kõige suurema muudatusena kaotamegi edaspidi teenustasu kõikidelt Euroopa maksetelt. Kõik meie kliendid, kes on liitunud Väikerahnu, Rahnu või Rändrahnu paketiga, saavad teha piiramatus mahus pangasiseseid, kohalikke ja Euroopa makseid ilma täiendava tasuta. Neile, kes soovivad piirduda ainult maksetega ja täiendavaid teenuseid ei vaja, tõime turule uue Väikerahnu paketi, mille valinud klientidele on kõik peamised pangateenused täiesti tasuta,» selgitas Heinla