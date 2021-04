Paavst ärgitas pühadesõnumis vaestele maadele vaktsiini jagama

«Pandeemia levib ikka veel, aga sotsiaalne ja majanduslik kriis on karm, eriti vaeste jaoks,» ütles 84-aastane paavst, esinedes Püha Peetruse basiilikas vaid umbes sajale kohal viibinud usklikule.

«Maailmas on endiselt liiga palju sõdu ja liiga palju vägivalda,» ütles ta ja tuletas meelde, et 4. aprill on maamiinide vastase teadlikkuse päev.