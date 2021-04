Erikomisjon arutab korralagedust jäätmemajanduses

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on riigikontroll suutnud analüütiliselt tõestada, et me elame jäätmemajanduses Eestis kahe korrusega ühiskonnas: üks on olukord paberil, teine aga tegelik elu. «Seda silmakirjalikkust ilmestab hästi ajakirjanduse eksperiment, mis näitas, et inimesed sorteerivad prügi, aga pärast kallatakse kõik ikka ühte kokku,» ütles Reinsalu.