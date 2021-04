Linn peatas korruptsiooniohu tõttu Tallinna Haigla projekteerimise hanke

Projektimeeskonna kontrollimisel selgus, et hanke ettevalmistamisel osales projektimeeskonna liige, kelle töösuhe oma endise tööandjaga ja juhatuse liikme volitused olid lõppenud juba novembris 2020, kuid ettevõte muutis andmed Äriregistris alles tänavu 23. märtsil. Selle ettevõtte profiil võimaldaks hankes osaleda.

«Linna sisekontrolöri teenistus tuvastas seoses projektimeeskonna töötajate rutiinse taustakontrolliga võimaliku huvide konflikti ohu. Kuigi ei ole alust arvata, et ühelgi võimalikul pakkujal oleks selle tõttu tekkinud konkurentsieelis, otsustasime välistada ka näilise huvide konflikti võimaluse. Linn tellib täiendava auditi projekteerimishanke tingimustele ja otsustab kümne päeva jooksul uue hanke väljakuulutamise,» ütles linnasekretär Priit Lello.

Haiglahoone põhiprojekti tähtaeg on 2023. aasta, põhiprojekti alusel viiakse läbi ehitushange. Hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot.

Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on koos käibemaksuga 520 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind ca 127 000m².