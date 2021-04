Maaettevõtjad taotlevad riigilt ligi 31 miljonit eurot toetust

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu sõnul on erinevalt varasematest voorudest on selles voorus toetatav ka mittestatsionaarsete masinate ja seadmete soetamine. «See loob toetuse saajatele paindlikumad võimalused teenuste osutamisel. Paljud on seda võimalust kasutanud, seetõttu on ka voorus esitatud taotluste hulk tavapärasest suurem,» selgitas Võsu.