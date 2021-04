«Oli ka oodata, et pärast pühadeaegseid madalaid numbreid hakkavad need uuesti tõusma,» ütles teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer. Tema sõnul püsib siiski veel lootus, et sel nädalal ei tule üle tuhande ööpäevase nakatunu.

Ometi on positiivsete testivastuste osakaal endiselt kõrge ning see on Fischeri sõnul murettekitav. «Kunagi räägiti, et kui see on üle nelja protsendi, siis on tegemist nakkuse kontrollimatu levikuga,» lausus Fischer. Selleks, et meie praeguselt 16,6 protsendilt 4 protsendini jõuda, peab ikka väga suure languse tegema, nentis ta.