Kultuuriministeerium premeerib Ita Everit 1000 euroga

Alates 1953. aastast on ta Eesti Draamateatri näitleja. Peale teatritöö on Ita Ever esinenud väga palju estraadil, mänginud kuuldemängudes ja esinenud raadios. Filmides on Ita Ever mänginud alates 1950. aastatest, debüüdiks Reeda roll Herbert Rappaporti mängufilmis «Andruse õnn», aga esimese päris filmipeaosani jõudis ta 1978. aastal Arvo Kruusemendi filmiga «Naine kütab sauna».