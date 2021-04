TTJA: korrastamata mänguväljak võib olla eluohtlik

TTJA järelevalve tulemustest selgub, et avalike mänguväljakute peamised rikkumised on katkised, kulunud ja seega ohtlikud seadmed. Mullu jaanuarist kuni tänavu märtsini viis amet läbi 13 avaliku mänguväljakuga seotud järelevalvemenetlust, ühe menetluse seoses skateparkiga ning kaks seoses seiklusradadega.

«Vanade, nii-öelda nõukogudeaegsete mänguväljaku seadmete osas juhime tähelepanu, et need võivad kujutada endas teatavat ohtu, kuid neid ei pea ilmtingimata eemaldama, kui leitakse mõni teine viis nende ohutuks muutmiseks,» lausus Tamtik ja lisas, et näiteks liiga kitsaste redelipulkade vahede puhul võib osad redelipulgad eemaldada, nii muutuvad vahed suuremaks.

Avalikuks mänguväljakuks loetakse mänguväljakut, millel on lastele vaba juurdepääs ning selle omanik ei kontrolli, kes ja mis hetkel mänguväljakut kasutab. Sellisteks mänguväljakuteks on ka korterelamute juures olevad mänguväljakud. Avalikud mänguväljakud on ehitusseadustiku mõistes ehitised ning neile kehtib üldine ehitiste ohutuse printsiip – mänguväljak peab olema igal ajahetkel ohutu ning selle ohutuse ja korrashoiu eest vastutab mänguväljaku omanik. Korterelamute juures olevate mänguväljakute puhul, kus mänguväljak on kaasomandis, vastutavad korteriomanikud ühiselt.