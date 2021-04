Pressinõukogu mõistis Kanal 2 õigeks

Theo Varblane kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldab valeinfot. Kaebaja hinnangul on vale öelda «esialgsetel andmetel», sest see põhineb prokuröri arvamusel. Kaebaja kinnitas, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga. Kaebaja ei ole rahul, et teda käsitletakse enne kohtuotsust kurjategijana. Kaebaja lisas, et taotles video eemaldamist, kuid telekanal tema taotlusele ei vastanud.

Kanal 2 vastas, et uudises anti edasi prokuratuuri ja kaitsja seisukohad. Kanal 2 selgitas, et esitatud on puhtakujuline ja hinnangutevaba uudis, milles on kirjeldatud avalikku kohtupidamist. Saatelõigus on välja toodud, et tegemist on avakõnedega kohtupidamise esimesel päeval ning esitatud on vaid süüdistus. Kanal 2 märkis, et uudises on välja toodud, et kohtualune pani toime surma põhjustamise ettevaatamatusest.