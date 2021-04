Mupo taksokontroll: 151 sohvril jama majas

«Suur osa avastatud rikkumistest ongi toime pandud viimase poolaasta jooksul. Praegune süsteem paraku jooksvalt lisandunud rikkumisi karistusregistris ei kuva. Seetõttu peame me ise järelkontrolli tegema ning see on päris mahukas töö,» ütles taksosektori juht Aivar Melnikov.

«Ilmekalt joonistub välja see, et varem välja antud kaardiomanikud on korrektsemad, sest omal ajal olid nõuded taksojuhtidele kõrged ja neid ka koolitati põhjalikult. Praegused, infoplatvormil teenust pakkuvad juhid mingit väljaõpet ei saa – taksot võib sõita suvaline inimene, kellel on juhtimisõigus ja auto,» lausus Melnikov ja lisas, et 90 protsenti haldusmenetlustest on käivitatud just sõidujagamisplatvormi vahendusel töötavate juhtide suhtes.