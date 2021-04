Haigekassa: me ei karista omal algatusel sihtrühma laiendanud erapartnereid

«Nii raviasutused ise kui ka meie oleme sellest nädalavahetusest saanud oma õppetunnid. Oleme tervishoiupartneritega ühisel seisukohal, et edaspidi vaktsineeritakse sihtrühmi vastavalt kokkulepetele. Teist doosi vajavad inimesed saavad selle kokkulepitud ajal ning samast kohast,» selgitas haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.

Nii raviasutused kui haigekassa tõdesid et ettenähtud sihtrühmast kõrvalekaldumine ei olnud õige lahendus. Haigekassa võttis vastu otsuse, et raviasutusi ei karistata ning edaspidi keskendutakse riskirühma vaktsineerimisele, teatab haigekassa.

Laane lisas, et kuigi eelmisel nädalal saabus riiki varasemast rohkem vaktsiini, ei ole seda endiselt piisavalt, et pakkuda vaktsineerimisvõimalusi kõikidele soovijatele, sest eakamate inimesteni pole vaktsiin kõikjal selle nappuse tõttu jõudnud.

«Mõistame, et osapooltega kokku leppimata ei saa vanusepiiranguid muuta ning anname parima, et reeglid oleks varem kokku lepitud ja ühesugused üle Eesti. Vaktsineerimiskorraldus, sealhulgas sihtrühma teavitamine, vajab selgust nii tervishoiutöötajate kui ka avalikkuse jaoks,» ütles Medicumi juht Tõnis Allik.

Confido Arstikeskuse juht Kadi Lambot rääkis, et vaatamata nädalavahetuse segadusele on eesmärk nii raviasutustel kui haigekassal üks – vaktsineerida suve lõpuks kõik soovijad. «Oleme koostööd jätkamas ning töötame selle nimel, et sõnumid oleks ühiskonnale selged ja ühised.»