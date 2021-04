Tall Ships Races jõuab lõpuks Tallinna

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on õppepurjekate regatt võimas vaatepilt, millesarnast pole Tallinnas varem nähtud. «Kõige tähtsam küsimus on muidugi see, missugune on juulikuus olukord koroonaviirusega. Väga raske on prognoosida, kas olukord on nii hea, et saaks näiteks turiste vastu võtta. Meil on välja töötatud stsenaarium ka selleks puhuks, kui piirangud peaksid kehtima. Oleme andnud siia saabuvatele laevadele sõnumi, et teeme kõik endast sõltuva, et ka piirangute tingimustes oleks võimalik üritus läbi viia võimalikult huvitavalt ja atraktiivselt,» rääkis Belobrovtsev.