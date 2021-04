Belobrovtsevi sõnul puudub linnal praegu arusaam, kuidas kevad kooliõpilastel lõpeb. «Praegu on 100-protsendiline distantsõpe, mis kestab arvatavalt 25. aprillini. Ja siis tulevad valitsuse uued otsused, kuid millised need on, ei tea praegu keegi,» ütles ta.