Öpik: kindlasti tuleb tulla ka teise vaktsiinidoosi järele

Öpiku sõnul võivad viimaste päevade nakatunute numbrid tunduda oluliselt väiksemad võrreldes hiljutistega, kuid olukorra adekvaatseks hindamiseks on vaja vaadata, kui suur on nakatunute hulk testitute koguarvust. «Ja see protsent on endiselt väga kõrge, viimati 16,1. See oli pühade ajal veidi madalam, kuid ikkagi väga kõrge,» märkis Öpik kolmapäeval Tallinna linnavalitsuse pressibriifil.