Kadri Simson vaktsineerimisest: jälgin hoolikalt tervist järgmised 20 päeva

Simsoni sõnul ajendas teda sotsiaalmeediasse kirjutama see, et praegu on vaktsineerimise kohta palju vastukäivat informatsiooni ja linnalegende. «Sain 24 tundi tagasi esimese vaktsiinidoosi. Enne seda anti mulle kolm lehte taustainfot ja vannutati oma tervist tähelepanelikult jälgima järgmise 20 päeva jooksul. Eks ma seda teengi, sest ees on ootamas ka mitu lennureisi,» kirjutas ta.