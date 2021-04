Teet Soorm enda riigiametisse sokutamisest: kuulen sellisest võimalusest esimest korda

«Olen elu aeg selle asjaga tegelenud ja kuulusin varem pool aastat ka MESi nõukogusse. Töö mulle meeldis ja seal olid väga toredad inimesed. Pealegi on see valdkond, kus kindlasti suudan kaasa rääkida, kuna tunnen maaelu ja olen igapäevaselt selles tegev: tänasel päeval olen kogu eestimaisel kapitalil põhineva seakasvatuse eestkõneleja.»

Soorm lisas, et kuulis enda seostamisest MESi uue nõukoguga esimest korda ajakirjanduse vahendusel. «Panen käe südamale ja ütlen ausalt, et see oleks küll väga hea uudis. Paraku kuulen sellisest võimalusest esmakordselt ja valest kohast. See uudis oleks pidanud tulema hoopis muud kanalit pidi.»