Teletäht Maire Aunaste tabati joobnuna roolist

Pealtnägija sõnul oli Aunaste väga purjus. «Ta oli ühes Sõbra Maxima parklas ning tagurdas vastu Nissani tagastanget, väike müks käis. Nissani autost väljusid inimesed ja nägid, et naine on purjus, ning helistasid politseisse. Kui nad üritasid Aunastelt autovõtmeid saada, siis Aunaste otsustas minema sõita,» rääkis pealtnägija. Aunaste Subarul olid esistangel ka värsked avarii jäljed. Alles selgitatakse välja, kus see võis juhtuda.