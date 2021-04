Kallas: vaktsineerimine kulgeb Eestis edukalt

Peaminister Kaja Kallas (RE) ei nõustunud eilses riigikogu infotunnis väitega, et vaktsineerimise korralduses valitseb korralagedus. Tema hinnangul kulgeb vaktsineerimine ­Eestis edukalt. Peaminister nentis, et vaktsineerimine on seotud tarnetega. «Doose on tulnud vähem, seetõttu me tegutseme vaktsiinidefitsiidi tingimustes. Me oleme kokku leppinud, et kaks kolmandikku peab vähemalt minema riskirühmade vaktsineerimiseks ja üks kolmandik eesliinile,» ütles Kallas. PM