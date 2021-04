Kallas tutvustab neljapäeval koroonaviiruse mõjude leevendamise kava

Riigikantseleis valmiv koroonaviiruse mõjude leevendamise kava kirjeldab otsuste langetamise põhimõtteid ja vajalikke tegevusi, et Eesti elu saaks koroonakriisist taastuda.

Kava saadetakse neljapäeval avalikule konsultatsioonile, et koguda riigi ja ühiskonna kiiremaks taastumiseks ettepanekuid ka ettevõtetelt, vabaühendustelt ja nende esindusorganisatsioonidelt ning teistelt huvirühmadelt.

Kallas oli riigikogu ees ka kolmapäeval, kinnitades, etvaktsineerimine Eestis kulgeb edukalt.

Vastes kolmapäeval riigikogu liikmete küsimustele sõnas peaminister, et ta pole nõus hinnanguga, nagu oleks vaktsineerimine «täielik korralagedus». Kallase sõnul kulgeb vaktsineerimine Eestis edukalt ning vaktsineeritud on juba 21 protesenti täisealisest elanikkonnast.

Peaminister nentis, et vaktsineerimine on seotud tarnetaga. «Doose on tulnud vähem, seetõttu me tegutseme vaktsiini defitsiidi tingimutes. Me oleme kokku leppinud, et kaks kolmandikku peab vähemalt minema riskirühmade vaktsineerimiseks ja üks kolmandik eesliinile. Kui meil on tulnud vaktsiine vähem, siis me oleme selle vaktsineerimisega siis peatanud just eesliinil, et saaks meditsiinisüsteemi koormuse alt välja vaktsineerida just riskirühmi,» ütles Kallas.

Kallas tõi esile, et eelmisel nädalal oli eesmärgiks vaktsineerida 40 000 inimest ning vaktsineeriti 41 000 inimest. Pühadeaegsel kolmel päeval oli eesmärgiks vaktsineerida 20 000, vaktsineeriti 17 000. Kallase sõnul oli viimasel puhul peamiseks põhjuseks see, et vanemaealisi ei õnnestunud piisavalt kätte saada.

«Sellest nädalavahetusest on õppetund. Õppetund on see, et kui me teeme suurvaktsineerimisi, siis vanemad inimesed, keda me eelkõige soovime praegu vaktsiini defitsiidi tingimustes vaktsineerida, tahavad personaalsemat lähenemist. Nad tahavad seda, et nad saaksid perearstiga suhelda ja nad tahavad ka seda, et nad saaksid kodu lähedal seda teha,» ütles Kallas.