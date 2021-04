Laanet: Eesti kaitseväelaste panus on Malis kõrgelt hinnatud

«Selle tööga on rahul nii Mali võimud, Eesti sõdurid kui ka meie liitlased kellega koos seda tööd teeme,» märkis kaitseminister Laanet videokohtumisel, kus osalesid Prantsusmaa juhitava terrorismivastase operatsiooni Barkhane sihtüksuses Takuba osalevate ja liitumisest huvitatud riikide kaitseministrid.

Kaitseministrid arutasid laiemalt olukorda Malis ja Saheli piirkonnas. Ministrid tõdesid, et kuigi sihtüksuse Takuba, piirkonna riikide ja G5 Saheli ühendväe koostöös on saavutatud operatsioonialaselt suuri edusamme, on olukord Malis veel habras ja peame jätkama oma jõupingutusi.

«Malis on sihtüksuse Takuba oluline eesmärk terroristide kontrolli all olevad alad vabastada ja aidata kehtestada Mali kaitseväe kohalolek. See on saavutatav andes Mali kaitseväele võimalikult hea ja praktilise väljaõppe. Stabiilsus annab kindlustunde Mali elanikele ja võimaldab luua pinnase neile vajalike igapäevateenuste pakkumiseks,» sõnas Laanet.

Videokohtumisel tõdesid ministrid ühiselt, et sõjaliste edusammude kõrval peab pöörama suuremat tähelepanu majanduse arengule ja kodanikuühiskonna arendamisele Saheli riikides. Piirkonna stabiliseerimisel on suur roll just Euroopa riikidel nii läbi osalemise sihtüksuse Takuba kui ka poliitilise ja arengukoostöö alase toetuse.