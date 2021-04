Selleks, et luua valge raamatu jaoks nn valgusfooripõhine süsteem, on vaja mõõdikuid. Seepärast leppis valitsus teadusnõukoja soovituste põhjal kokku näiduvahemikud, mis oleksid ühiskonnale orientiiriks juhul, kui mõõdikunäit on roheline, kollane või kui see tõuseb punasele tasemele.