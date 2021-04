Maire Aunaste telepöördumises: pärast paari klaasi džinn toonikut ei ole vaja autosse hüpata

«Tere õhtust! Mina olen Maire Aunaste ja ma olen viimaste päevade Eesti elu kõige suurem antikangelane. Põhjuseks olen ainult mina ise. Muidugi tahan ma vabandada ja ma vabandan ka. Enne seda ütlen veel, et mul on erakordselt piinlik iseenda pärast. Rohkem ei saa ükski inimene pettuda, kui ta pettub iseendas. Ainult tänu kergemeelsele käitumisele: pärast paari klaasi džinn toonikut ei ole vaja hüpata autosse. Nii, et sa mõtled, et mitte midagi sinuga ei juhtu. Miks ei juhtu? Juhtub küll, sa tõmbad kogu oma eelnevale elule kriipsu peale,» rääkis Aunaste.

Ta jätkas: «Täna siin «Ringvaates» ei ole ma mitte sellepärast, et ma tahtsin seda vabandust ütlema tulla, vaid sellepärast, et ERR, kus ma olen töötanud üle 20 aasta, kutsus mind siia. Ja andis selle võimaluse. Ma vabandan kõikide tuhandete inimeste ees, kes on mu saateid vaadanud, mu lugusid lugenud. Ja vabandan nende ees, kes on minu lähedased, minu sõbrad ja ka nende ees, kellel on olnud elus samasugune saatuslik viga, aga neile pole sellist võimalust antud, et neid kutsutaks väga vaadatud saatesse, kus nad saaksid oma loo rääkida.»

Teletäht lubas, et joobnuna ta autorooli enam ei istu. «Ma ei hakka midagi muud ütlema, et mul on hinges piinlikkustunne ja kahetsen. Ja et nii naiivseid ja rumalaid otsuseid üks vana inimene ikka veel teeb. Seda ma võin küll lubada, et sellele teemal ma räägin elus viimast korda. Head õhtut!»