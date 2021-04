«Juba on surnud. Ta on külm, külm on juba. See… see on minu vend. Ta heitis magama. Mina mõtlesin, et ta magab ja läksin pärast tema juurde. Vaatan, seda et, ta on külm juba. Suri une pealt,» teatab läinud aasta märtsis häirekeskusele naishääl 50-aastase Valeri surmast. Et tegu on mõrvaga, sai selgeks niipea, kui kiirabibrigaad ja politsei äreva kõne peale ühte Pelguranna korterisse sisenesid.