Tallinn on astunud sammukese edasi, et käia ajaga kaasas ja olla keskkonnasõbralik linn. Pealinn on välja tulnud kliimakavaga, kus põhiline eesmärk on saada süsinikuneutraalseks aastaks 2050. Suurest eesmärgist ollakse aga väga kaugusel, stardipinnas on kehvavõitu ja plaan väheambitsioonikas.