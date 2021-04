Armastatud laulud läksid meeleavaldusel käiku ilma loata

Sisaski muusika ja Peeter Volkonski sõnadega 1990ndate teises pooles «Mahtra sõja» vabaõhuetenduse jaoks kirjutatud lugu on üks neist eesti autorite muusikapaladest, mis on kõlanud valjuhääldeist juba märtsikuu viimasest päevast saati Toompea lossi ette kogunenud meeleavaldusel, kus on protestitud väidetava politseiriigi kehtestamise ehk nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise vastu.

Sisask ei ole põrmugi päri oma laulu «Mis maa see on» mängimisega sel poliitilisel meeleavaldusel, kuhu üleeile kogunes eri hinnanguil 500 kuni 1000 inimest, sest ta ei pea seda mingiks protestilooks, samuti ei toeta ta riigikogu hoone ees väljendatud seisukohti. «See laul ei ole kindlasti millegi vastu, vaid enesesse vaatamiseks ja rahvana kokkuhoidmiseks,» ütles ta. «Leian, et praegu ei ole see koht, kus öelda, et tuleb politseiriik. Meil on vaja kaitsta inimesi [koroonaviirus]haiguse eest.» Ta taunis, et paljud protestiüritusel osalejad ei kanna maski.