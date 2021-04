Kaitseliitlased asutasid Kuperjanovi malevkonna

Kuperjanovi malevkonna eesmärk on koondada kokku kõik kuperjanovlased üle Eesti ja hoida kõrgel pataljoni vaimu. Ühtlasi pakub see kõikidele Kuperjanovi pataljoni reservväelastele võimalust panustada aktiivselt riigikaitsesse ka siis, kui teatud aja möödudes reservteenistus kaitseväes enam seda nii palju ei võimalda.

Asutamiskoosolekut juhtinud kapten Tanel Meiel tõi näite, et Kuperjanovlane teab pimesilmi, kus on Tsiatsungõlmaa. «Koos on valatud verd, higi ja pisaraid. Teame, et need, kellega koos on antud vanne ollakse seotud tugevamate sidemetega kui algselt oskame seda endale teadvustada,» ütles Meiel.