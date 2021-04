Eestis ei juhtunud eelmisel aastal ühtegi lennuõnnetust

Transpordiameti lennundusteenistuse lennundusohutusnõunik Eva Maiste sõnas, et koroonaviiruse põhjustatud pandeemia on väga tugevalt mõjutanud lennundust nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. «Võrreldes 2019. aastaga on vähenenud nii ärilise lennunduse lendude arv kui lennundusohutust mõjutavate juhtumite arv umbes 60 protsenti,» lisas Maiste.

Kokku teavitati eelmisel aastal 804 Eesti lennundusega seotud ohutusjuhtumist, millest 365 ehk veidi alla poole toimusid välisriigi õhuruumis. Lennuohutust mõjutav juhtum on mistahes sündmus, mis ohustab või võib sellega mitte tegelemise korral ohustada õhusõidukit või sellega seotud inimesi. Tõsistest intsidentidest teatati eelmisel aastal kolmel korral. Tõsine intsident on juhtum, mille puhul oleks suure tõenäosusega võinud toimuda õhusõidukiga seotud õnnetus.

Lennundusteenistuse direktor Rait Kalda kinnitas samuti, et Eesti lennuohutus on heal tasemel. Viimane hukkunutega lennuõnnetus toimus 2017. aastal, kui Kuusiku lennuvälja lähedal kaotasid iseehitatud motoriseeritud deltaplaaniga toimunud lennuõnnetuses elu kaks inimest. «Meie soov on, et Eestis ja Eesti lennundusettevõtete tegevuse läbi ei kaotaks elu ükski inimene ja koostöös lennundussektoriga transpordiamet selle nimel ka igapäevaselt tegutseb. Eesti lennuohutuse tase on sarnaste lennumahtudega riikidega võrreldes heal tasemel,» lisas Kalda.