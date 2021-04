Kim võrdles Põhja-Korea olukorda 1990. aastate näljahädaga

Kim teatas varem, et riik on mitme erineva teguri tõttu, nagu koroonaviiruse pandeemia, USA juhtimisel kehtestatud sanktsioonid ja mullu suvel kogetud loodusõnnetused, «kõige hullemas» seisus üldse. Kuid see oli esimene kord, mil ta avalikult praegust olukorda kunagise näljahädaga võrdles.