Kallas kohtumisel Hispaania välisministriga: digitaalse vaktsineerimistõendiga saame lihtsamalt reisida

«Vaktsineerimine on meie prioriteet võitluses Covid-19 pandeemiaga. Oluline on, et Euroopa Liidu liikmesriikidel oleksid ühtsed põhimõtted vaktsiinide ohutuse küsimuses,» ütles Kallas.

Eesti peaminister ja Hispaania välisminister rõhutasid, et vaba liikumise taastamiseks on vaja kiiresti luua raamistik, mis võimaldaks tunnustada vastastikku vaktsineerimise sertifikaate nii EL sees kui ka globaalselt. «Eesti teeb WHO raames koostööd ülemaailmsete ekspertidega, et pakkuda välja hõlpsasti kasutatavat, turvalist ja usaldusväärset raamistikku,» ütles Kallas.