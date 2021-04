Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippini sõnul on väga oluline, et riigieksamid toimuksid turvaliselt, mistõttu on vaja eksaminante enne eksamile tulemist testida.

«Kuna tegemist on olukorraga, kus eksamitegijaid on hästi palju, siis me proovime läbi väiksema seltskonna peal, kuidas asi töötab. Ka täna on välja tulnud kohti, mida annab selles protsessi paremaks ja kiiremaks teha,» ütles Lippin lisas, et paremaks annab muuta ruumis liikumise korraldamist ja eelnevat teavitust, kuidas kurgu kuristamist läbi viia, et see oleks võimalikult kiire ja sujuv.