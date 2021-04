Eneseisolatsioonist pääsevad neljast Euroopa riigist saabujad

10-päevane liikumisvabaduse piirang kehtib kõigile neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Perioodil 12.–18.04. on liikumisvabaduse piirang seatud järgmistest riikidest saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Tšehhi ja Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Kolmandatest riikidest ei rakendu eneseisolatsioon, kui tulla Eestisse Austraaliast, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist või Uus-Meremaalt.

Kolmandatest riikidest saabujatele kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang, kui tullakse riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Piiriülene töötamine

Vastavalt alates 05.04 kehtima hakanud muudatustele on piiriüleseks töötamiseks vajalik testimine, tulles Euroopa Liidu riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150. Euroopa Liidu riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150, Eestisse tulev inimene võib täita vältimatuid töökohustusi, kui tal on olemas tõend kuni 72 tundi tagasi tehtud COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta. Testi võib teha ka Eestisse sisenedes, kuid siis tuleb kuni tulemuse saamiseni olla eneseisolatsioonis. Väljaspool vältimatuid töökohustusi tuleb viibida piiratud eneseisolatsioonis. Samuti võib see inimene tagasi pöörduda riiki, kust ta Eestisse saabus, tingimusel, et ta on kuni 72 tundi enne Eestist lahkumist teinud testi, mille tulemus on negatiivne.

Euroopa Liitu kuuluvas naaberriigis, mille nakatumisnäitaja on üle 150, töötav Eesti elanik peab Eestisse saabudes olema eneseisolatsioonis. Kui viimase 72 tunni jooksul on tehtud COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne, siis võib täita vältimatuid töökohustusi ja osaleda olulistel perekondlikel sündmustel. Samuti võib see inimene tagasi pöörduda riiki, kust ta Eestisse saabus, tingimusel, et 72 tunni jooksul on tehtud COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne.

Testi ei tule teha, kui COVID-19 haigus on läbi põetud ja arst on inimese terveks tunnistanud kuni kuus kuud enne saabumist või kui inimene on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.