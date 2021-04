Jesse: oleksime pidanud olema rangemad

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse peab õigeks, et immunoprofülaktika komisjoni liikmete nimed oleksid avalikud. FOTO: Madis Veltman

Kolmapäeval teatas Euroopa ravimiamet, et AstraZeneca Covid-19-vastase vaktsiini kasu kaalub küll üles riskid, aga vaktsiin tekitab haruharva esineva kõrvaltoime (1:100 000) – ebatavalised trombid, mille tagajärjel võib surra üks inimene miljonist. Siiski lubas nii Euroopa ravimiamet kui ka Maailma Terviseorganisatsioon vaktsiini kasutada kõigil vanusegruppidel.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse selgitas eile Postimehe otsesaates, miks Astra­Zeneca vaktsiini kohta tulevad riigilt vastuolulised sõnumid ja mida tuleb edasi teha, et inimesed ei pelgaks ravimit. Jesse rõhutas, et AstraZenecal on vaktsineerimiskavas tähtis koht jätkuvalt olemas ja praegu leidub piisavalt palju eakaid, kes tahavad end selle vaktsiiniga kaitsta.