Eesti naisalpinistid võtsid sihikule Džomolungma

Eesti Ekspress kirjutas eelmisel nädalal viitega El Salvadori ajalehes El Mundo ilmunud loole, et ühe kümneliikmelise grupiga plaanib 8848,86 meetri kõrgusele Džomolungmale (inglise keeles tuntud kui Mount Everest) tõusta Eesti alpinist Katrin Merisalu. Postimees täiendab seda teadet: sama plaan on meie teisel naismägironijal Krisli Meleskil. Ent kõigest järjekorras.

Üle kümne aasta kõrgmäestikes roninud 52-aastane Kat­rin Merisalu on kogenud alpinist, kes jõudis poolteist aastat tagasi esimese Eesti naisena üle 8000 meetri kõrguse mäe tippu, vallutades samuti Himaalaja mäestikus asuva Manaslu. Viimasel on kõrgust 8136 meetrit. Tegu on maailma kõrguselt kaheksanda mäetipuga. Kokku on maailmas 14 üle 8000-meetrist mäge