Kaitsepolitsei pole tuvastanud Toompea protestide seost Kremliga

«Meeleavaldusel on väga erinevaid inimesi, kes on tulnud kohale väga erinevatel põhjustel. Seal on inimesi, kes kardavad politsei õiguste suurendamist, seal on inimesi, kes on maskikandmise vastu ja ka neid, kes on vaktsineerimise vastu. Juba rohkem kui aasta kestnud olukord on inimesed ära väsitanud ja nad on tulnud meelt avaldama. Maskiga ei ole mugav käia ja see tekitab frustratsiooni,» ütles Sinisalu.