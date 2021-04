Põhja-Korea küberluure üritas rünnata interneti kaudu Eesti ametnikke

Vaenulike riikide tegevus kübervaldkonnas on püsiva iseloomuga ning kapoei näe seda tulevikus lõppemas. Seetõttu on küberründekatsete tõkestamiseks hädavajalik pidevalt üle kontrollida olulised arvutivõrgud, et võimalikud turvahaavatavused enne ründajaid avastada. Selleks on tarvis, et iga asutus teaks ja tunneks oma süsteeme ning teeks järjepidevalt süsteemide testimisi ja skaneerimisi, kontrolliks ja paigaldaks regulaarselt turvauuendusi ning tagaks andmete logimise pikemaks ajaperioodiks.

Õngitsuskirjad

Võõrriikide küberluureüksused teevad üldiselt korralikku eeltööd oma sihtmärkidega ning oskavad neile saadetavatesse õngitsuskirjadesse valida just hetkel päevakohase teema, näiteks koroonaviirusega seonduva. Riiklike ründajate saadetud õngitsuskirjad on koostatud hoolikalt ja muudetud võimalikult täpselt legaalsete kirjade sarnaseks. Seetõttu on tähtis teiste turvameetmete kõrval usaldada enda sisetunnet: kui kirja saades tundub, et see on kummaline või et selle juures on midagi valesti, siis tuleb võtta aega ning kirja elemente nagu saatja andmeid, manuseid ja linke kontrollida.