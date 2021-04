Päike meelitas inimesed aedadesse ja tekitas traumapunkti järjekorra

Eri tervisehädadega patsiente toodi kiirabiga või tuli ise tohtritelt kiireloomulist abi saama tavapärasest rohkem. Kui pühapäeval käis Rakvere haigla EMOs 47 inimest, siis esmaspäeval kella 17ks oli neid üle 30.

Tänastest hädalistest kaks kolmandikku toodi haiglasse kiirabiga ja kolmandik tuli ise.

Pühapäeval oli ühel ajahetkel EMOs suisa nii arvukalt patsiente, et kõigile ei jagunud ooteruumis istekohti ning nii mõnedki hädalised pidid oma korda ootama kannatlikult püstijalu seistes.

«Praegu on tegelikult tõesti taastunud need patsiendi voo arvud, mis olid enne Covidi-aega, sest Covid võttis natuke tavapatsientide hulka tagasi. Nüüd on kaks päeva, täna ja pühapäeval, aga samuti laupäeval ikka väga, väga palju olnud tööd. Täna on siiamaani hästi kõva tööpäev olnud,» tõdes Rakvere haigla EMO juhataja Aile Kaasik.

Tema sõnul pöördutakse EMOsse erinevate terviseprobleemidega. «Esindatud on kõikvõimalikud traumad, aga ka kõik vanusegrupid ja päris palju vanemaealisi, kes on kõikvõimalike südame- ja muude hädadega. Osad neid vist ei ole julgenud [EMOsse] pöörduda, aga nüüd nagu on oma vaktsiinid saanud ja julguse kokku võtnud,» kõneles doktor Kaasik.

Ta märkis, et probleeme on inimestel seinast seina, mistõttu kindlat põhjust ei saa eraldi välja tuua.