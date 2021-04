Sinisalu sõnul ei tasu Toompeal ja mujal kesklinnas toimunud meeleavaldustes näha Kremli karvast kätt. «Meeleavaldusel on väga erinevaid inimesi, kes on tulnud kohale väga erinevatel põhjustel. Seal on inimesi, kes kardavad politsei õiguste suurendamist, seal on inimesi, kes on maskikandmise vastu, ja ka neid, kes on vaktsineerimise vastu. Juba rohkem kui aasta kestnud olukord on inimesed ära väsitanud ja nad on tulnud meelt avaldama. Maskiga ei ole mugav käia ja see tekitab frustratsiooni,» ütles Sinisalu. Peadirektor lisas, et meele avaldamine on inimeste põhiseaduslik õigus ja ta ei näe siin erilist probleemi või muret, kui inimesed oma põhiseaduslikku õigust kasutavad.