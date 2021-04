Eesti lühiuudised

Sule: intensiivravi vajajate arv ei näi vähenevat

Esmaspäevase seisuga on koroonaviiruse tõttu haiglas ravil 595 patsienti, nendest vajab intensiivravi 70 patsienti. Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule loodab, et üldise haigestumuse vähenemisega langeb ka haiglaravi vajajate arv. Sule sõnul on koroonaviiruse agressiivne Briti tüvi Eestis suuresti domineeriv ja esineb 80 protsendil koroonaviirusega nakatunutest. Küll aga on vaktsineerimisest palju abi hoolekandeasutuste elanike kaitsmisel. «Tänu vaktsineerimisele on meil hooldekodude inimeste nakatumine peaaegu olematu, viidud ühele protsendile,» sõnas ta. See on Sule sõnul väga hea tulemus, kuna tipphetkil oli hoolekandeasutuste patsientide osakaal haiglates umbes 26 protsenti. PM