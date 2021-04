Euroopa Liidu lipud jõudsid tagasi riigikogu valgesse saali

Riigikogu esimeheks valitud Ratas sõnas juba eelmisel kuul Postimehe otsesaates, et peab kauni sinimustvalge lipu olemasolu riigikogu saalis oluliseks, samas on Eestil olnud ka Euroopa Liidus väga edukas periood. «See on andnud meile kindlasti julgeoleku mõistes. Euroliit on andnud meile tugevust majanduses, kultuuri mõttes oleme saanud võimaluse õppida ja vabalt reisida. Ja loomulikult ka investeeringute mõttes,» selgitas ta ja lisas, et selge on see, et Eesti on Euroopa Liidus uhkusega. «Valges saalis on neli kohta lippude jaoks, millest kaks võiks kuuluda meile kõige armsamale sinimustvalgele ja kaks Euroopa Liidu lipule,» märkis ta.