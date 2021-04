Torilased tegid silla-võitluses väikse edusammu

1956. aastal rajatud silla asemel peaks uue silla ehitus algama juba juulis, kuid kohalik kogukond on süüdistanud transpordiametit nõukogude arhitektuuri kanoniseerimises. Tehakse tüüpprojekti järgi, odava insenertehnilise lahendusega, mis sobiks küll maanteedele metsade ja põldude vahele, kuid on ühildamatu «klassitsistliku Tori alevikuga», kui tsiteerida animafilmide režissööri Mait Laasi.

«Sild on eelkõige sümbol. See on natuke enamat kui lihtsalt see, et auto sõidab ühest punktist teise. Sild on ka arhitektuurne objekt. Nii kunsti-, arhitektuuri- kui ka inimmõtte ajaloos,» põhjendas Laas märtsi lõpus.