Kaitsevägi korraldab liikursuurtüki K9 Kõu laskmised

K9-ga tegi suurtükiväepataljoni instruktorkoosseis testlasud märtsis ning nüüd on plaanis taas suurtükist kaitseväe keskpolügoonil lasta.

Liikursuurtüki K9 laskmistele eelnenud põhjalik väljaõpe algas juba möödunud aasta septembris Lõuna-Koreas, kus toimus relva kasutaja tasemekursus. Väljaõpe jätkub kuni aprilli keskpaigani Tapal, kus on käimas relva hooldus- ja remondikursus, millest võtab osa pea 20 teenistujat.

Liikursuurtükid K9 Kõu on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.