Mullu juunis toimunud Laagna tee avariis hukkus kaks inimest, vigastada said mitmed. Avalikkusele on teada, et enne kokkupõrget ei kihutanud avariis osalenud Isa Khalilov mitte üksi, vaid koos kollast Chevrolet Camarot juhtinud Vjatšeslav Kalašnikoviga.