Kaitsevägi: sügisel võib eeldada Eesti naabruses julgeolekuolukorra pingestumist

Venemaa ettepanekul planeeritakse õppus korraldada nii Venemaa kui ka Valgevene ühtsel operatiiv-strateegilisel foonil, leiab kaitsevägi täna avaldatud aastaraamatus.

Manöövrite käigus on kavas harjutada ründeallüksuste ühistegevuse uusi viise kõrglinnastunud piirkonnas, hinnata uue ja moderniseeritud relvastuse ja sõjatehnika efektiivsust ning üle võtta Venemaa ohvitseride lahingukogemusi.

Avaldame kaitseväe luurekeskuse ülevaate Venemaa julgeolekupoliitilisest olukorrast

Süveneva trendina on Venemaa hoiak rahvusvahelistes suhetes revisionistlik ehk multipolaarse maailma kontseptsiooni rõhutav. Õigupoolest on see katse revideerida olemasolevat rahvusvahelise kogukonna aktsepteeritud ja toimivat süsteemi välispoliitiliste (vajaduse korral ka sõjaliste) jõupingutustega. Ettenägematud tegurid, nagu näiteks Covid-19 pandeemia, on seda vaid ajutiselt piiranud.

Põhiseaduse muudatustega kinnistati riigi režiimi kestvuse õiguslikud alused. Sellega hajutati sisepoliitilisi riske põhiküsimuse ümber: kuidas lahendatakse president Putini ja tema režiimi edasikestmine.

Samal ajal jätkus elanike elatustaseme langus, mida Covid-19 ja selle tagajärjed võimendasid veelgi. Sotsiaalmajanduslikud raskused kombineerituna korrumpeerunud autoritaarse valitsemisega kasvatavad riigis järk-järgult protestipotentsiaali, mida režiim näiliste üleriigiliste meetmetega üritab maandada.

Aasta oli Venemaa jaoks üliolulise «lähivälismaa» kontekstis turbulentne: Valgevene presidendivalimistele järgnenud protestid, Mägi-Karabahhi konflikti taassüttimine, Moldova valimised, mis ei läinud täielikult Venemaa soovitud stsenaariumi järgi. Samas avab muutlik olukord uusi võimalusi oma huve kinnistada.

Suhetes lääneriikidega valitseb režiimis arusaam, et rahvusvaheline olukord jätkab liikumist kaose poole, mis epideemia järel kiireneb veelgi. Seega ei too lähitulevik suure tõenäosusega lääneriikide ja Venemaa vahele pingete lõdvendamist. Nii poliitilise kui ka sõjalise juhtkonna mõtlemises on endiselt arusaam (mida Lääne tegevus ise ei suuda muuta), et peamine oht riigile tuleb lääneriikidest.

Olgugi et Venemaa mõtlemist domineerib arusaam, et rahvusvaheline keskkond on teel suurema vastandumise poole, on strateegiline eesmärk suhetes lääneriikidega saavutada siduv kokkulepe Euroopa julgeolekuarhitektuuri muutmiseks. Selle tulemusel oleks Venemaal otsustusõigus oma piiririikide julgeoleku suhtes, kahjustades niimoodi rahvusvaheliste institutsioonide (EL ja NATO) mõju.

Sellist kokkulepet kuvatakse kui ainsat väljapääsu pingetest, mille initsiaatoriks on reeglina Venemaa ise. Sealhulgas soovitakse sundida Euroopa riike astuma läbirääkimistesse Venemaaga sõjalist jõudu demonstreerides, mis muude vahendite puudumisel (või nõrkusest tingituna) on oluliseks vahendiks välispoliitiliste eesmärkide saavutamisel.

Möödunud kümnend on näidanud, et relvajõudude kasutamine riigi välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks on korrelatsioonis moderniseerituse ja väljaõppega. Sealhulgas õppuste kvaliteedi ja kvantiteedi kasvuga.

Siseriiklikud arengud

Kõige olulisem sisepoliitiline sündmus oli 2020. aastal põhiseadusreformi hääletus, mis lõppes 1. juulil. Uus põhiseadus võimaldab praegusel presidendil Vladimir Putinil püsida võimul kuni aastani 2036. See aga ei tähenda veel, et ta nii kaua presidendina riiki juhib: Putin oleks selleks ajaks 83-aastane.

Venemaa president Vladimir Putin õppusel Zapad 2017. FOTO: Mikhail Metzel / TASS / Scanpix