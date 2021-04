Mesilaid rüüstavad nii kahe- kui ka neljajalgsed vargad

«Mesikäpp tegi pahandust,» nentis Viljandimaal Rubina looduskaitsealal Veisjärve ääres ­suvekodus mesilasi pidav Rain Neppo. Ta rääkis, et on praegu Norras tööl, kuid abikaasa avastas nädalapäevad tagasi, et ­karu on käinud 20 taruga mesilat rüüstamas.